2018-09-17T10:23:06+03:00
Звезды

В Уфе пройдет фестиваль национальных культур народов Кавказа

Мероприятие состоится 22 сентября
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В субботу, 22 сентября, в столице Башкирии пройдет Фестиваль национальных культур народов Кавказа «Мелодии дудука, зурны и кяманчи на просторах Белой: созвучие с кураем». Мероприятие начнется в 13 часов в парке Якутова. Вход свободный - прийти и насладиться концертными номерами сможет каждый.

Фестиваль в Уфе проходит уже во второй раз. В администрации рассказали, что в культурном мероприятии прозвучат азербайджанские, дагестанские, грузинские, армянские, чеченские мелодии.

- Участники будут награждены дипломами фестиваля, - отметили в мэрии.

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