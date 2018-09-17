В Уфе пройдет фестиваль национальных культур народов Кавказа

17 Сент. 10:23 2018-09-17T10:23:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 22 сентября, в столице Башкирии пройдет Фестиваль национальных культур народов Кавказа «Мелодии дудука, зурны и кяманчи на просторах Белой: созвучие с кураем». Мероприятие начнется в 13 часов в парке Якутова. Вход свободный - прийти и насладиться концертными номерами сможет каждый.

Фестиваль в Уфе проходит уже во второй раз. В администрации рассказали, что в культурном мероприятии прозвучат азербайджанские, дагестанские, грузинские, армянские, чеченские мелодии.

- Участники будут награждены дипломами фестиваля, - отметили в мэрии.