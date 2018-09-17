«Верю, что изверга найдут»: муж Елены Шабарчиной рассказал подробности гибели женщины

17 Сент. 10:39 2018-09-17T11:25:07+03:00

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Вчера, 16 сентября, в Стерлитамаке завершились поиски пропавшей 34-летней Елены Шабарчиной. Почти три недели женщину искали полиция и волонтеры, а родственники до последнего верили, что Елена найдется живой и здоровой. К сожалению, поиски окончились трагедией: женщину нашли мертвой в заброшенных садах неподалеку от городского автовокзала.

- Я до сих пор не могу поверить, что Лена мертва, - говорит убитый горем Василий Шабарчин. – Пишут, что моя жена страдала депрессией, но это неправда. Она очень любила жизнь, и перед исчезновением у нас все было хорошо. Да, ссорились, бывало. Но Лена любила свою дочь и родителей. Я верю, что изверга, убившего мою жену, обязательно найдут и накажут.

Напомним, что Елена пропала еще 27 августа: вышла из больницы, оставив все свои вещи, и ушла в неизвестном направлении. У женщины осталась 14-летняя дочь, которая очень тяжело переживает сейчас смерть матери.

Следственные органы пока не сообщают о причинах смерти женщины. Сегодня, 17 сентября, будет проведено вскрытие тела, после которого появится официальная версия.