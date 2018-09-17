2018-09-17T09:36:32+03:00
Происшествия

Стали известны подробности столкновения «Нивы» и КамАЗа в Уфе

В аварии пострадали дети
Эльвина АПАРИНА
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фото: отдел ГИБДД по Уфефото: отдел ГИБДД по Уфе
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Вчера днем, 16 сентября, в Уфе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. 49-летний водитель за рулем «Шевроле Нива» поворачивал в сторону Затонского шоссе с улицы Дмитриевской и угодил под КамАЗ. Легковушка получила удар в бок и вместе с ним довольно серьезные повреждения.

В отделе ГИБДД по Уфе рассказали, что пострадали три пассажира «Шевроле».

37-летняя женщина и 10-летний мальчик, с различными травмами были доставлены в больницу. К счастью, обоих после оказания помощи отпустили домой. Более серьезные травмы получил старший сын пострадавшей – 12-летнего мальчика госпитализировали с множественными травмами.

фото: отдел ГИБДД по Уфе

фото: отдел ГИБДД по Уфе

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