Стали известны подробности столкновения «Нивы» и КамАЗа в Уфе

17 Сент. 09:36 2018-09-17T09:36:32+03:00

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Вчера днем, 16 сентября, в Уфе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. 49-летний водитель за рулем «Шевроле Нива» поворачивал в сторону Затонского шоссе с улицы Дмитриевской и угодил под КамАЗ. Легковушка получила удар в бок и вместе с ним довольно серьезные повреждения.

В отделе ГИБДД по Уфе рассказали, что пострадали три пассажира «Шевроле».

37-летняя женщина и 10-летний мальчик, с различными травмами были доставлены в больницу. К счастью, обоих после оказания помощи отпустили домой. Более серьезные травмы получил старший сын пострадавшей – 12-летнего мальчика госпитализировали с множественными травмами.