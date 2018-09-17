2018-09-17T08:51:17+03:00
Происшествия

В Башкирии пропавший младенец обнаружен мертвым, его мать по-прежнему не найдена

Следователи возбудили уголовное дело
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую субботу, 15 сентября, сотрудники МВД объявили в розыск 32-летнюю Снежану Саликову, уроженку села Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. По социальным сетям распространили ориентировку, в которой было указано, что женщина пропала вместе со своим полугодовалым сыном.

По прошествии чуть больше суток стало известно о том, что полугодовалый младенец найден мертвым. По словам местных жителей, его нашел в реке Белая местный рыбак.

В правоохранительных органах факт обнаружения тела полугодовалого ребенка подтвердили.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье убийство. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в следкоме по Башкирии.

На сегодняшний день по прежнему не известно о местонахождении самой Снежаны Саликовой, ее поиски продолжаются.

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