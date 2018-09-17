2018-09-17T08:33:05+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают двух водителей, устроивших смертельные аварии

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев
Рустем АХУНОВ
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Сотрудники ГИБДД Башкирии разыскивают двух водителей, устроивших смертельные аварииСотрудники ГИБДД Башкирии разыскивают двух водителей, устроивших смертельные аварии
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В Башкирии автоинспекторы разыскивают сразу двух водителей, скрывшихся с места смертельного ДТП.

Первый случай произошел в Стерлитамаке. Там смертельный инцидент произошел на дороге по проспекту Октября. Водитель автомобиля, предположительно бордового ВАЗ 2114, наехал на 39-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу на запрещающий сигнал. После этого автомобилист скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Второе ДТП случилось в селе Караидель. Водитель неизвестного автомобиля устроил аварию и скрылся с места происшествия. Пешеход скончался в реанимации.

Если вы знаете что-то о случившихся авариях, пожалуйста, сообщите об этом в дежурную часть МВД по телефону дежурной части в Уфе: (347) 235-84-02 или 233-27-31.

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