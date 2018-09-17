Куда сходить в Уфе 17 сентября

17 Сент. 09:23 2018-09-17T09:23:58+03:00

17 сентября в программе фестиваля "Шаляпинские вечера в Уфе" опера "Царская невеста". Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером

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В театр

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 50) продолжается XVI Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вчера в Уфе». Сегодня в программе опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», в которой примет участие солист Большого театра Александр Краснов. (16+)

Начало в 19.00

Билеты: 450-2000 руб.

На концерт

В ресторане «Beergarden» ( пр.Октября, 77/2 ) выступает Игорь Тальков-младший. Сын знаменитого музыканта - солист группы «МирИ миР» , очень похожий и внешне, и по тембру голоса на своего знаменитого отца, исполнит хиты из его репертуара. (18+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» ( ул. Кирова, 27) выступает Катя Ямщикова - солистка одноименной группы. В программе русские народные песни и авторские композиции в стиле фолк-рок. (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

На выставку

В ЦСИ «Облака» (ул. Бакалинская, 3) открылась уникальная мультимедийная выставка «Космос. От края Земли до края Вселенной». Этот совместный проект NASA и Европейского космического агентства представит захватывающие воображение снимки, сделанные телескопом «Хаббл» и японским метеоспутником «Химмавари- 8». (6+)

Начало: 16.30, 19.30, 20.30 и 21.30

Билеты: 200-250 руб.