2018-09-17T08:11:31+03:00
Происшествия

Ночью в Уфе случился пожар на стройке

Загорелось здание в Октябрьском районе
Рустем АХУНОВ
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Ночью в Уфе загорелось здание на стройкеНочью в Уфе загорелось здание на стройке
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В ночь на 17 сентября в Октябрьском районе Уфы загорелось здание на стройке.

По данным МЧС Башкирии, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 4:51 по местному времени. По предварительным данным, возгорание началось с входной двери и стены одноэтажного здания площадью 15 квадратных метров.

Пожар удалось потушить уже в 5:13 утра. К несчастью, имеется один пострадавший.

С огнем боролись десять человек личного состава и три единицы техники.

В преддверье заморозков пожарные просят пользоваться обогревателями с максимальной осторожностью. Оставлять их на долгое время без присмотра смертельно опасно.

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