2018-09-17T07:30:00+03:00
Общество

Жители Ленинского района Уфы останутся без воды на целые сутки

Это связано с ремонтными работами
Эльвина АПАРИНА
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- Приносим свои извинения за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.- Приносим свои извинения за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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МУП «Уфаводоканал» предупреждает жителей Ленинского района Уфы о том, что те на сутки останутся без воды. Из-за ремонтных работ холодное водоснабжение будет отключено уже завтра, 18 сентября, в 12 часов дня. Включат воду только 19 сентября в 11.00. Об этом сообщает на сайте администрации города.

Предприятие будет подвозить воду по следующим адресам:

- ул. Молодежная, 8;

- ул. Защитников Отечества, 2б;

- ул. Афзала Тагирова, 1;

- ул. Тальковая, 36.

- Приносим свои извинения за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.

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