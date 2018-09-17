Жители Ленинского района Уфы останутся без воды на целые сутки
Это связано с ремонтными работами
- Приносим свои извинения за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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МУП «Уфаводоканал» предупреждает жителей Ленинского района Уфы о том, что те на сутки останутся без воды. Из-за ремонтных работ холодное водоснабжение будет отключено уже завтра, 18 сентября, в 12 часов дня. Включат воду только 19 сентября в 11.00. Об этом сообщает на сайте администрации города.
Предприятие будет подвозить воду по следующим адресам:
- ул. Молодежная, 8;
- ул. Защитников Отечества, 2б;
- ул. Афзала Тагирова, 1;
- ул. Тальковая, 36.
- Приносим свои извинения за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.