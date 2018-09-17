2018-09-17T07:17:19+03:00
Авто

В Уфе наблюдаются 6-балльные пробки: парализован въезд в город

Виной тому – мелкое ДТП в среднем ряду
Эльвина АПАРИНА
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Также затруднен выезд из микрорайона Дема.Также затруднен выезд из микрорайона Дема.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В столице Башкирии в понедельник утром наблюдаются шестибалльные пробки. Так, снова «встал» въезд в Уфу. На Бельском мосту наблюдается огромный затор – причем, начинается он с «Меги» и заканчивается лишь после моста.

Виной тому – мелкое ДТП в среднем ряду. Также затруднен выезд из микрорайона Дема.

По данным Яндекс.пробок, заторы парализовали улицы Октябрьской революции, местами Революционную, Кирову, 50 лет СССР. Пробки наблюдаются и в Черниковке – на улице Свободы атомобили двигаются со скоростью 5 км/ч.

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