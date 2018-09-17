Сегодня уфимцы могут отказаться от поездки на автомобиле в рамках акции

17 Сент. 07:03 2018-09-17T07:03:09+03:00

За это можно получить сувенир

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17 сентября в республике проходит акция «На работу на велосипеде». Она организована Союзом велосипедистов РБ.

В рамках акции всем жителям предлагается не ездить сегодня на машине и автобусах. Вместо привичной поездки на личном транспорте стоит оседлать своего двухколесного друга и отправиться на нем на работу. Цель данной акции – пропаганда здорового образа жизни.

Всем, кто присоединится к акции, подарят подарки. Сувениры можно будет получить на двух перекрестках – улиц Жукова и Гагарина, а также Первомайской и Ульяновых.