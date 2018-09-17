Сегодня в Башкирии ожидается облачная, но теплая погода

17 Сент. 06:42 2018-09-17T06:43:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башкирии рассказали о погоде на новую рабочую неделю. Сегодня, 17 сентября, ожидается облачная погода без осадков. Будет относительно тепло – столбик термометра ночью покажет 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Заморозков и дождей сегодня ждать не стоит.

В Уфе, в свою очередь, осадков тоже не будет. Днем столбик термометра покажет +23 градуса, а ночью опустится до +9. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 1 м/с.

Дожди в республику придут постепенно, начиная со вторника.