2018-09-17T06:43:18+03:00
Общество

Сегодня в Башкирии ожидается облачная, но теплая погода

Дожди в республику придут постепенно
Эльвина АПАРИНА
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Дожди в республику придут постепенно, начиная со вторника.Дожди в республику придут постепенно, начиная со вторника.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Башкирии рассказали о погоде на новую рабочую неделю. Сегодня, 17 сентября, ожидается облачная погода без осадков. Будет относительно тепло – столбик термометра ночью покажет 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Заморозков и дождей сегодня ждать не стоит.

В Уфе, в свою очередь, осадков тоже не будет. Днем столбик термометра покажет +23 градуса, а ночью опустится до +9. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 1 м/с.

Дожди в республику придут постепенно, начиная со вторника.

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