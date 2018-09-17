2018-09-17T07:02:01+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 32-летнюю беременную Раилю Иванову

Она ушла от бабушки еще неделю назад и пропала
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке родные ищут 32-летнюю Раилю Иванову. Женщина ушла из дома бабушки еще неделю назад, 10 сентября, и перестала выходить на связь. Пропавшая беременна.

Была одета: куртка кожаная желто-коричневого цвета, штаны черные, черные мокасины;

Приметы: волосы темные, стрижка каре, светло-зелёные глаза, рост 168-171;

Особые приметы: тату на правой руке.

С собой у нее был только телефон.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба позвонить сестре Алисе по телефону 8 (987) 7837117 или в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера