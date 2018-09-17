В Башкирии разыскивают 32-летнюю беременную Раилю Иванову
Она ушла от бабушки еще неделю назад и пропала
фото: соцсети
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В Стерлитамаке родные ищут 32-летнюю Раилю Иванову. Женщина ушла из дома бабушки еще неделю назад, 10 сентября, и перестала выходить на связь. Пропавшая беременна.
Была одета: куртка кожаная желто-коричневого цвета, штаны черные, черные мокасины;
Приметы: волосы темные, стрижка каре, светло-зелёные глаза, рост 168-171;
Особые приметы: тату на правой руке.
С собой у нее был только телефон.
Если вам известно о ее местонахождении, просьба позвонить сестре Алисе по телефону 8 (987) 7837117 или в полицию.