В Уфе водитель легковушки протаранил шесть припаркованных автомобилей
Сегодня, 16 сентября, в Уфе водитель легкового автомобиля устроил массовое ДТП во дворе дома №42 по проспекту Октября. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, среди белого дня, предположительно пьяный автомобилист, двигаясь по двору, задел шесть припаркованных автомобилей. Владельцы машин немедленно выскочили на улицу и обнаружили многочисленные повреждения. Транспортное средство нарушителя спокойствия также остался во дворе.
О том, как дальше развивались события, пока не известно. На фото с места событий, которое местные жители выложили в социальные сети, не видно и самого виновника ДТП.
В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться сотрудникам дорожной полиции.