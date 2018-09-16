2018-09-16T20:00:30+03:00
Происшествия

В Уфе водитель легковушки протаранил шесть припаркованных автомобилей

По предварительной версии мужчина был пьян
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсетиФото: Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 16 сентября, в Уфе водитель легкового автомобиля устроил массовое ДТП во дворе дома №42 по проспекту Октября. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, среди белого дня, предположительно пьяный автомобилист, двигаясь по двору, задел шесть припаркованных автомобилей. Владельцы машин немедленно выскочили на улицу и обнаружили многочисленные повреждения. Транспортное средство нарушителя спокойствия также остался во дворе.

О том, как дальше развивались события, пока не известно. На фото с места событий, которое местные жители выложили в социальные сети, не видно и самого виновника ДТП.

В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться сотрудникам дорожной полиции.

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