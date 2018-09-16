В Уфе нашли молодого парня в бессознательном состоянии, скорая у к нему так и не приехала

16 Сент. 19:13 2018-09-16T19:13:35+03:00

Очевидцы утверждают, что по прошествии почти часа медики так и не появились

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В минувшую пятницу, 14 сентября, в Уфе около дома №19 по улице Бикбая, местные жители обнаружили молодого человека, лежавшего в бессознательном состоянии. По словам очевидцев, он лежал около скамейки, что стоят у подъездов. Дело было в обеденное время. Несколько жильцов соседних домов подняли парня, которому на вид около 25 лет и усадили на скамейку. Как отметила местная жительница, никакого запаха алкоголя от него не чувствовалось.

Пока одни прохожие пытались привести парня в чувство, другие вызвали скорую помощь. Спустя 20 минут один из очевидцев вновь позвонил в скорую, но диспетчер успокоила: они уже в пути.

Однако по прошествии еще 20 минут после повторного звонка так никто и не приехал. Вскоре молодой человек пришел в чувство и поспешно ретировался. Вместе с ним разошлись и все очевидцы происшествия. Местная жительница сообщает, что бригада медиков так и не приехала.

- Вопрос: если бы человек умирал, на кого бы повесили ответственность? Или безответственность от нашей скорой? – возмущается девушка.