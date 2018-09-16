2018-09-16T18:19:29+03:00
Общество

В Башкирии разыскивается 33-летний Игорь Емелев, задолжавший по алиментам более полумиллиона рублей

Уроженец Мелеуза отказывается содержать несовершеннолетнюю дочь
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ФССП по БашкирииФото: пресс-служба ФССП по Башкирии
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Сотрудники службы судебных приставов объявили в розыск 33-летнего Игоря Емелева. Как сообщает пресс-служба ведомства, уроженец Мелеуза задолжал более 550 тысяч рублей по алиментам.

Исполнительное производство в отношении злостного неплательщика алиментов ведет Мелеузовский межрайонный отдел судебных приставов.

- По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным, - рассказали в пресс-службе ФССП по Башкирии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Емелева, просьба сообщить по телефону (8347) 273-56-40.

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