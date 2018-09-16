«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» на домашнем льду
Сегодня, 16 сентября, на льду «Уфа-Арена» уфимский «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». К матчу с командой Андрея Назарова юлаевцы подошли с некоторыми изменениями в составе. Вместо получившего накануне в матче с «Ак Барсом» Александра Кадейкина на лед вышел Георгий Бусаров. Также вместо Сергея Терещенко в заявку попал Илья Назаревич.
В первом периоде команды голов не забили, хотя опасные моменты создавали и хозяева, и гости.
Во втором периоде на 26-й минуте Йоонас Няттинен вывел гостей вперед – 1:0. Спустя чуть более 10 минут «Салават» со второй попытки реализовал большинство: Дмитрий Кугрышев сравнял счет. Однако до конца периода «Нефтехимик» вновь вышел вперед. На этот раз в команде гостей отличился Павел Куликов.
В конце третьего периода нижнекамцы подловили хозяев на контратаке и дубль Йоонаса Няттинена поставил точку в матче – 3:1.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 18 сентября на льду «Уфа-Арена». Соперниками дружины Николая Цулыгина станут хоккеисты новосибирской «Сибири».