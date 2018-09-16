В Башкирии бесследно пропала 32-летняя Снежана Саликова и ее полугодовалый сын

16 Сент. 17:12 2018-09-16T17:13:11+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают жительницу села Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. Согласно ориентировке, распространяемой в социальных сетях, 32-летняя Снежана Саликова пропала вчера, 15 сентября, вместе со своим полугодовалым сыном Никитой Сайгушевым. Около 10 часов утра мать с ребенком вышли из дома по улице Школьная 11 и до сих пор не вернулись.

Приметы Снежаны Саликовой: на вид 32 года, рост 157 см, худощавого телосложения, длинные прямые черные волосы, густые брови, прямой нос, веснушки на лице.

В день пропажи была одета в синие джинсы, бежевую кофту и розовые кроссовки. Ребенок был одет в белый комбинезон на молнии с «ушками» и вязаную шапочку бирюзового цвета.

Всех, кто видел Снежану Саликову, либо знает о ее местонахождении, просят сообщить в полицию.