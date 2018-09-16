В Башкирии бесследно пропала 32-летняя Снежана Саликова и ее полугодовалый сын
Сотрудники полиции разыскивают жительницу села Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. Согласно ориентировке, распространяемой в социальных сетях, 32-летняя Снежана Саликова пропала вчера, 15 сентября, вместе со своим полугодовалым сыном Никитой Сайгушевым. Около 10 часов утра мать с ребенком вышли из дома по улице Школьная 11 и до сих пор не вернулись.
Приметы Снежаны Саликовой: на вид 32 года, рост 157 см, худощавого телосложения, длинные прямые черные волосы, густые брови, прямой нос, веснушки на лице.
В день пропажи была одета в синие джинсы, бежевую кофту и розовые кроссовки. Ребенок был одет в белый комбинезон на молнии с «ушками» и вязаную шапочку бирюзового цвета.
Всех, кто видел Снежану Саликову, либо знает о ее местонахождении, просят сообщить в полицию.