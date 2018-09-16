2018-09-16T17:13:11+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропала 32-летняя Снежана Саликова и ее полугодовалый сын

К поискам молодой мамы подключились сотрудники полиции
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции разыскивают жительницу села Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. Согласно ориентировке, распространяемой в социальных сетях, 32-летняя Снежана Саликова пропала вчера, 15 сентября, вместе со своим полугодовалым сыном Никитой Сайгушевым. Около 10 часов утра мать с ребенком вышли из дома по улице Школьная 11 и до сих пор не вернулись.

Приметы Снежаны Саликовой: на вид 32 года, рост 157 см, худощавого телосложения, длинные прямые черные волосы, густые брови, прямой нос, веснушки на лице.

В день пропажи была одета в синие джинсы, бежевую кофту и розовые кроссовки. Ребенок был одет в белый комбинезон на молнии с «ушками» и вязаную шапочку бирюзового цвета.

Всех, кто видел Снежану Саликову, либо знает о ее местонахождении, просят сообщить в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера