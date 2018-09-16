2018-09-16T16:29:49+03:00
Происшествия

В Уфе на перекрестке столкнулись «Нива» и КамАЗ, пострадал ребенок

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня в Уфе на перекрестке в Затоне столкнулись «Нива» и бетономешалка КамАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Также знакомые с ситуацией утверждают, что в ДТП пострадал ребенок, пассажир внедорожника.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проезжавшие мимо автомобилисты жалуются на серьезное затруднение движение. К тому же, автолюбители сетуют на то, что если неработающий светофор не починят, то подобных инцидентов не избежать.

По неподтвержденным данным, пострадавший ребенок сильно хромал, когда его провожали в прибывшую карету скорой помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера