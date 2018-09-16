В Уфе на перекрестке столкнулись «Нива» и КамАЗ, пострадал ребенок

16 Сент. 16:29 2018-09-16T16:29:49+03:00

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Сегодня в Уфе на перекрестке в Затоне столкнулись «Нива» и бетономешалка КамАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Также знакомые с ситуацией утверждают, что в ДТП пострадал ребенок, пассажир внедорожника.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проезжавшие мимо автомобилисты жалуются на серьезное затруднение движение. К тому же, автолюбители сетуют на то, что если неработающий светофор не починят, то подобных инцидентов не избежать.

По неподтвержденным данным, пострадавший ребенок сильно хромал, когда его провожали в прибывшую карету скорой помощи.