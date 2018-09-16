В Уфе на перекрестке столкнулись «Нива» и КамАЗ, пострадал ребенок
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
Сегодня в Уфе на перекрестке в Затоне столкнулись «Нива» и бетономешалка КамАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Также знакомые с ситуацией утверждают, что в ДТП пострадал ребенок, пассажир внедорожника.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проезжавшие мимо автомобилисты жалуются на серьезное затруднение движение. К тому же, автолюбители сетуют на то, что если неработающий светофор не починят, то подобных инцидентов не избежать.
По неподтвержденным данным, пострадавший ребенок сильно хромал, когда его провожали в прибывшую карету скорой помощи.