2018-09-16T16:17:00+03:00
Общество

В Башкирии завершились поиски 34-летней Елены Шабарчиной: произошла трагедия

Женщину три недели искали по всей республике волонтеры и полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пропавшую 27 августа 34-летнюю жительницу Стерлитамака Елену Шабарчину почти три недели искали волонтеры и полиция. Она пропала при крайне странных обстоятельствах: вышла из больницы без вещей и документов и как сквозь землю провалилась. Родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. Через некоторое время к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».

В ходе поисков добровольцы несколько раз прочесывали город и его окрестности, расклеивали ориентировки, но долгое время выйти на след Елены не удавалось. Сегодня, 16 сентября, волонтеры сообщили, что поиски женщины прекращены: она погибла. Об обстоятельствах гибели Елены Шабарчиной не сообщается.

У молодой женщины осталась 14-летняя дочь.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит соболезнования родным и близким.

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