В Башкирии завершились поиски 34-летней Елены Шабарчиной: произошла трагедия
Пропавшую 27 августа 34-летнюю жительницу Стерлитамака Елену Шабарчину почти три недели искали волонтеры и полиция. Она пропала при крайне странных обстоятельствах: вышла из больницы без вещей и документов и как сквозь землю провалилась. Родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. Через некоторое время к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».
В ходе поисков добровольцы несколько раз прочесывали город и его окрестности, расклеивали ориентировки, но долгое время выйти на след Елены не удавалось. Сегодня, 16 сентября, волонтеры сообщили, что поиски женщины прекращены: она погибла. Об обстоятельствах гибели Елены Шабарчиной не сообщается.
У молодой женщины осталась 14-летняя дочь.
Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит соболезнования родным и близким.