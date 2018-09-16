2018-09-16T15:04:13+03:00
Общество

В Уфе пройдет экологическая акция «На работу на велосипеде»

Союз велосипедистов приглашает присоединиться всех желающих
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в предстоящий понедельник, 17 сентября в Уфе пройдет городская экологическая акция «На работу на велосипеде». Организаторы акции приглашают горожан присоединиться.

В первый рабочий день недели с 7:00 до 12:00 в нескольких точках башкирской столицы будут установлены специальные стойки для тех, кто решил поехать на работу на велосипеде. Там участники акции смогут приобрести сувенирную продукцию. «Энерготочки» будут установлены на перекрестках улиц Жукова и Гагарина, на остановке «Аграрный университет» и на перекрестке Первомайской и Ульяновых.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Уфы, основными целями проведения акции являются пропаганда активного, здорового образа жизни, популяризация велосипеда, как экологичного и повседневного вида транспорта.

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