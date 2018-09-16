2018-09-16T14:00:15+03:00
Недвижимость

В Уфе на следующей неделе сотни домов на сутки останутся без воды

Ремонтные работы будут проводить сотрудники «Уфаводоканал»
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, на следующей рабочей неделе, с 12:00 18 сентября до 11:00 19 сентября в некоторых домах Ленинского района башкирской столицы отключат холодную воду. Ремонтные работы будут проводить специалисты МУП «Уфаводоканал».

Как отмечают в городской администрации, для обеспечения нужд горожан будет организован подвоз воды. Специальные цистерны будут стоять по следующим адресам: улица Молодежная, 8; улица Защитников Отечества, 2б; улица Афзала Тагирова, 1; улица Тальковая, 36.

МУП «Уфаводоканал» приносит извинения жителям Ленинского района за временные неудобства, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

С полным списком домов, где отключат воду, можно ознакомиться здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера