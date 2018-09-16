В Уфе на следующей неделе сотни домов на сутки останутся без воды

16 Сент. 14:00 2018-09-16T14:00:15+03:00

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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, на следующей рабочей неделе, с 12:00 18 сентября до 11:00 19 сентября в некоторых домах Ленинского района башкирской столицы отключат холодную воду. Ремонтные работы будут проводить специалисты МУП «Уфаводоканал».

Как отмечают в городской администрации, для обеспечения нужд горожан будет организован подвоз воды. Специальные цистерны будут стоять по следующим адресам: улица Молодежная, 8; улица Защитников Отечества, 2б; улица Афзала Тагирова, 1; улица Тальковая, 36.

МУП «Уфаводоканал» приносит извинения жителям Ленинского района за временные неудобства, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

С полным списком домов, где отключат воду, можно ознакомиться здесь.