В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности лесных пожаров

16 Сент. 13:00 2018-09-16T13:00:09+03:00

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Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в предстоящий понедельник, 17 сентября, в южных районах республики сохранится чрезвычайный, пятый класс пожароопасности: высока вероятность возникновения лесных пожаров. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

В пресс-службе экстренного ведомства отмечают, что для предотвращения трагедии необходимо соблюдать несколько простых правил и требований пожарной безопасности. Однако если вы все-таки заметили возгорание в лесу, немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону 101.

-Если обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его. Заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей, используйте для тушения ветки и мокрую одежду, переворачивайте ветви и ткань, чтобы они не загорелись, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В ведомстве также советуют покинуть место пожара, если он усиливается. Идти следует навстречу ветру.