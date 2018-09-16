2018-09-16T13:00:09+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности лесных пожаров

Региональное МЧС предупреждает жителей республики об опасности
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в предстоящий понедельник, 17 сентября, в южных районах республики сохранится чрезвычайный, пятый класс пожароопасности: высока вероятность возникновения лесных пожаров. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

В пресс-службе экстренного ведомства отмечают, что для предотвращения трагедии необходимо соблюдать несколько простых правил и требований пожарной безопасности. Однако если вы все-таки заметили возгорание в лесу, немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону 101.

-Если обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его. Заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей, используйте для тушения ветки и мокрую одежду, переворачивайте ветви и ткань, чтобы они не загорелись, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В ведомстве также советуют покинуть место пожара, если он усиливается. Идти следует навстречу ветру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера