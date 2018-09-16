Жителей Башкирии удивила необычная свадебная процессия

16 Сент. 12:44 2018-09-16T12:48:29+03:00

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В минувшую субботу, 15 сентября, по улицам Сибая буквально пронеслась необычная свадебная процессия. Кортеж молодоженов состоял из спортивных мотоциклов. Местные жители засняли молодых и их сопровождающих на камеру мобильного телефона. Вскоре видео появилось в социальных сетях.

На видео видно, что молодожены в сопровождении еще одного мотоциклиста встали на светофоре. Сам жених, по-видимому, сидел за рулем «железного коня», тогда как невеста примостилась сзади. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что на невесте нет шлема, что является грубым нарушением ПДД. Однако у нарушительницы сразу же нашлись защитники: «А куда ты натянешь [шлем], там такая прическа» - ответил один из пользователей соцсети.