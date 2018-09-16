В Башкирии столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

16 Сент. 11:38 2018-09-16T12:56:03+03:00

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В минувшую субботу, 15 сентября, в центре Сибая произошло жуткое ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при столкновении двух легковушек на перекрестке улиц 40 лет Октября и Крупской из одной машины выкинуло ребенка.

По версии очевидцев, женщина за рулем серебристого «Рено» не уступила дорогу другой иномарке, которая, скорее всего, мчалась с явным превышением скорости.

В результате ДТП пострадал ребенок – его выбросило из салона на обочину. К счастью, он остался жив, его экстренно госпитализировали на реанимобиле.

Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.