В Башкирии столкнулись две легковушки, пострадал ребенок
ДТП произошло накануне в центре Сибая
Фото: соцсети
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В минувшую субботу, 15 сентября, в центре Сибая произошло жуткое ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при столкновении двух легковушек на перекрестке улиц 40 лет Октября и Крупской из одной машины выкинуло ребенка.
По версии очевидцев, женщина за рулем серебристого «Рено» не уступила дорогу другой иномарке, которая, скорее всего, мчалась с явным превышением скорости.
В результате ДТП пострадал ребенок – его выбросило из салона на обочину. К счастью, он остался жив, его экстренно госпитализировали на реанимобиле.
Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.