2018-09-16T09:47:40+03:00
Общество

«Она рожает?»: в Уфе молодой девушке стало плохо прямо на улице

Инцидент произошел ранним утром [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Ранним утром в минувшую субботу, 15 сентября, жители Уфы стали очевидцами того, как около развлекательного комплекса молодой девушке стало плохо. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи оказали первую помощь уфимке. Вокруг происшествия собралась большая толпа.

По утверждению очевидцев, инцидент произошел около 6 часов утра в районе развлекательного центра «Мегаполис». Поначалу недоуменные горожане не понимали, что происходит:

- Она рожает? Почему кричит так? - перешептывались очевидцы. Они засняли происходящее на видео.

По словам свидетелей, неизвестной девушке резко стало плохо, она внезапно упала. Некоторые их пользователей социальных сетей предположили, что она могла находиться под воздействием каких-то психотропных средств.

Женщине стало плохо прямо на улице в Уфе.

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