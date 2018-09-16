2018-09-16T10:31:31+03:00
Происшествия

Стали известны подробности хлопка газа в уфимской пятиэтажке

ЧП произошло вечером минувшей субботы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Вчера, 15 сентября, в Уфе в одной из пятиэтажек на улице Черниковской произошел хлопок газовоздушной смеси. Информация об инциденте появилась поздно вечером.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, ЧП произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Звонок с сообщением о случившемся поступил в экстренные службы в 20:40 по местному времени.

Тогда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС в составе 11 единиц техники и 26 человек личного состава. На месте выяснилось, что, к счастью, обошлось без жертв и разрушений. Пострадал один человек.

- Пострадавший получил незначительные ожоги верхних конечностей, от госпитализации отказался. Причина произошедшего на данный момент устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС и работник газовой службы, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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