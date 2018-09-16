2018-09-16T09:01:45+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски отца двоих детей Александра Бахметова

Мужчину двое суток искали по всей республике
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски пропавшего в Стерлитамаке еще 13 сентября 29-летнего Александра Бахметова завершены. Мужчина вышел из дома по улице Стадионная и бесследно пропал. По словам родственников, в тот день он отправился менять паспорт. После ухода из дома он перестал отвечать на звонки. Вскоре стало известно, что до паспортного стола он так и не дошел. Более того, никто из знакомых в тот день его не видел.

Родные мужчины обратились ко всем неравнодушным жителям республики за помощью в его поисках. Они распространили ориентировки по социальным сетям.

В минувшую субботу стало известно, что Александр Бахметов нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщила родственница мужчины. О том, где все это время он находился, не сообщается.

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