Ясная погода в Башкирии продержится до середины недели

16 Сент. 08:32 2018-09-16T08:32:23+03:00

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Сегодня, 16 сентября, в Башкирии ожидается теплая и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +25º. Как сообщает Башгидрометцентр, в ближайшие три дня характер погоды не изменится. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в горных районах республики, а также похолодание до +2º в северной части Башкирии.

Специалисты Башгидрометцентра отмечают, что в середине следующей рабочей недели в республику придет настоящая осень с дождями и грозами. Уже с 20 сентября в регионе ожидается резкое похолодание. В ночное время суток столбики термометров опустятся до +8 º, днем – до +14 º.