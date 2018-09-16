2018-09-16T08:32:23+03:00
Общество

Ясная погода в Башкирии продержится до середины недели

Синоптики представили прогноз на начало рабочей недели
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 сентября, в Башкирии ожидается теплая и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +25º. Как сообщает Башгидрометцентр, в ближайшие три дня характер погоды не изменится. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в горных районах республики, а также похолодание до +2º в северной части Башкирии.

Специалисты Башгидрометцентра отмечают, что в середине следующей рабочей недели в республику придет настоящая осень с дождями и грозами. Уже с 20 сентября в регионе ожидается резкое похолодание. В ночное время суток столбики термометров опустятся до +8 º, днем – до +14 º.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера