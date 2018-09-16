2018-09-16T07:34:47+03:00
Спорт

В Уфе «Кросс нации» пробежали 4,5 тысячи человек

Забег прошел в столичном парке «Кашкадан»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В минувшую субботу, 15 сентября, в уфимском парке «Кашкадан» прошел традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации». Участники забега преодолели дистанцию в 2 км. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в мероприятии приняли участие 4,5 тысячи человек всех возрастов.

Победителей и призеров «Кросса нации» наградили медалями и дипломами минспорта Башкирии. Победители получили еще и кубки. В городской администрации отметили, что старты в рамках Всероссийского дня бега прошли и в других районах Уфы.

- Всего же сегодня к акции присоединились более 1,5 млн человек по всей стране, - заявили вчера в пресс-службе уфимской мэрии.

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