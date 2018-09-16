2018-09-16T07:00:17+03:00
Спорт

ФК «Уфа» потерпел поражение от столичного ЦСКА

Армейцы разгромили «горожан» со счетом 3:0
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 15 сентября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел матч 7-го тура РПЛ. Футболисты «Уфы» принимали грозного соперника – столичный ЦСКА. Подопечные Виктора Гоначаренко разгромили «горожан» и увезли из башкирской столицы три очка.

Первый тайм футболисты «Уфы» начали, как говорится, за здравие. Однако нелепая ошибка в обороне привела ко взятию ворот Александра Беленова. Автором первого гола стал Федор Чалов.

Во втором тайме уфимцы пытались прорваться к воротам соперника, но армейцы подловили их на контратаках. В результате Тимур Жамалетдинов смог дважды огорчить Беленова – на 59-й и 63-й минутах, установив окончательный счет - 3:0.

По данным пресс-службы ФК «Уфа» матч посетили 7129 зрителей.

Следующий матч подопечные Сергея Томарова проведут 22 сентября на выезде. Соперником «Уфы» в 8 туре РПЛ станет ФК «Ростов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера