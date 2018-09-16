ФК «Уфа» потерпел поражение от столичного ЦСКА
В минувшую субботу, 15 сентября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел матч 7-го тура РПЛ. Футболисты «Уфы» принимали грозного соперника – столичный ЦСКА. Подопечные Виктора Гоначаренко разгромили «горожан» и увезли из башкирской столицы три очка.
Первый тайм футболисты «Уфы» начали, как говорится, за здравие. Однако нелепая ошибка в обороне привела ко взятию ворот Александра Беленова. Автором первого гола стал Федор Чалов.
Во втором тайме уфимцы пытались прорваться к воротам соперника, но армейцы подловили их на контратаках. В результате Тимур Жамалетдинов смог дважды огорчить Беленова – на 59-й и 63-й минутах, установив окончательный счет - 3:0.
По данным пресс-службы ФК «Уфа» матч посетили 7129 зрителей.
Следующий матч подопечные Сергея Томарова проведут 22 сентября на выезде. Соперником «Уфы» в 8 туре РПЛ станет ФК «Ростов».