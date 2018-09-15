2018-09-15T20:29:27+03:00
Происшествия

В уфимской пятиэтажке случился хлопок газа

На месте работают специалисты МЧС
Рустем АХУНОВ
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В Уфе произошел хлопок газовоздушной смесиВ Уфе произошел хлопок газовоздушной смеси
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Вечером 15 сентября в одной из уфимских пятиэтажек по улице Черниковской произошел хлопок газовоздушной смеси.

По информации МЧС республики, инцидент случился на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. На пульт диспетчера информация о случившимся поступила в 20:40 по уфимскому времени.

Сейчас на месте работают специалисты – 11 единиц техники и 26 человек личного состава.

- Имеется пострадавший. Повреждена оконная рама. Целостность жилого дома не повреждена, - добавили в аварийном ведомстве.

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