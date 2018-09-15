Жительница Башкирии украла у подруги обручальное кольцо

15 Сент. 19:02 2018-09-15T19:02:15+03:00

Жительница Башкирии стащила у подруги золотое кольцо и сережки

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Жительница Сибая стащила у своей подруги из Баймака обручальное кольцо и пару золотых сережек.

В пресс-службе МВД рассказали, что потерпевшая из Баймака обнаружила пропажу после того, как пригласила к себе в гости подругу из Сибая. В квартиру выехали полицейские.

Вскоре подозреваемую задержали. Ей оказалась та самая подруга потерпевшей. По предварительной версии, похищенное воровка сдала в ломбард.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.