2018-09-15T19:02:15+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии украла у подруги обручальное кольцо

Воровку задержали полицейские
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жительница Башкирии стащила у подруги золотое кольцо и сережкиЖительница Башкирии стащила у подруги золотое кольцо и сережки
Изменить размер текста:

Жительница Сибая стащила у своей подруги из Баймака обручальное кольцо и пару золотых сережек.

В пресс-службе МВД рассказали, что потерпевшая из Баймака обнаружила пропажу после того, как пригласила к себе в гости подругу из Сибая. В квартиру выехали полицейские.

Вскоре подозреваемую задержали. Ей оказалась та самая подруга потерпевшей. По предварительной версии, похищенное воровка сдала в ломбард.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера