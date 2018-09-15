Футбольная «Уфа» встретится с ЦСКА

15 Сент. 16:17 2018-09-15T16:17:50+03:00

Сегодня футбольный клуб «Уфа» сыграет с ЦСКА

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Сегодня, 15 сентября, футбольный клуб «Уфа» на своем поле сразится с московским ЦСКА.

Встреча пройдет в 18:30 по уфимскому времени. Команды сыграют в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Сегодня команде Сергея Томарова просто необходимо реабилитироваться после обидного вылета из борьбы за выход в групповой этап «Лиги Европы».

В пресс-службе уфимского клуба напомнили, что сегодня для болельщиков действует система скидок. Билеты на 12 сектор обойдутся студентам и пенсионерам за половину цены. Кроме того, на матч смогут бесплатно пройти дети до шести лет.