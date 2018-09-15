Житель Башкирии угнал машину, чтобы съездить к подруге
21-летний житель Бурзянского района угнал машину для того, чтобы повидаться с подругой.
В МВД Башкирии сообщили, что повидаться с подругой угонщик решил после того, как изрядно принял на грудь в деревне, куда приехал в гости. Гуляя по населенному пункту, он забрался на участок и украл с крыльца ключи от «Приоры».
На чужой машине парень направился в сторону Белорецкого района. Однако вскоре машина заглохла – кончился бензин. К этому момент жулика догнали полицейские, которым передали ориентировку на автомобиль.
По факту неправомерное завладения чужой машины стражи порядка возбудили уголовное дело. Кроме того, молодой человек ответит перед Законом за езду в пьяном виде.