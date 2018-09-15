Житель Башкирии угнал машину, чтобы съездить к подруге

15 Сент. 17:12 2018-09-15T17:12:28+03:00

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21-летний житель Бурзянского района угнал машину для того, чтобы повидаться с подругой.

В МВД Башкирии сообщили, что повидаться с подругой угонщик решил после того, как изрядно принял на грудь в деревне, куда приехал в гости. Гуляя по населенному пункту, он забрался на участок и украл с крыльца ключи от «Приоры».

На чужой машине парень направился в сторону Белорецкого района. Однако вскоре машина заглохла – кончился бензин. К этому момент жулика догнали полицейские, которым передали ориентировку на автомобиль.

По факту неправомерное завладения чужой машины стражи порядка возбудили уголовное дело. Кроме того, молодой человек ответит перед Законом за езду в пьяном виде.