В Уфе построят выставочную площадку к Международному конгрессу по пчеловодству

15 Сент. 15:16 2018-09-15T15:16:10+03:00

В 2021 году Уфа станет хозяйкой Международного конгресса по пчеловодству

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В центре Уфы построят выставочную площадку в рамках подготовки к Международному конгрессу по пчеловодству.

Напомним, что в 2021 году столица Башкирии примет главное для всех пасечников мероприятие – Международный конгресс по пчеловодству. Конгресс-холл определен как площадка, на которой будет проходить официальная часть мероприятия – пленумы и научные сессии.

Однако этого оказалось мало. Дополнительную площадку построят для проведения выставки «ApiEXPO». По данным правительства республики, по размерам она должна быть не менее семи тысяч квадратных метров.

Предполагается, что площадку создадут из быстровозводимых материалов рядом с Конгресс-холлом.