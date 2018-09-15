2018-09-16T20:03:15+03:00
Происшествия

Сынок, я работаю на юге: новые подробности дела о сожженной в стоге сена жительнице Башкирии

История обросла жуткими подробностями
Рустем АХУНОВ
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Мужчина получил шесть лет колонии строгого режимаМужчина получил шесть лет колонии строгого режима
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Убийца, признавшийся в том, что сжег тело 36-летней сожительницы, пытался обмануть сына погибшей.

Напомним, что жуткая история произошла в Альшеевском районе республики в августе 2017 года. Тогда 56-летний житель Башкирии отправился на рыбалку вместе со своей 36-летней сожительницей. Несчастная начала отвлекать убийцу от рыбалки песнями и танцами. Потом пьяная женщина и вовсе схватила черенок от лопаты и ударила мужчину по голове.

Тот такого отношения к себе терпеть не стал и хладнокровно задушил спутницу прямо на берегу реки Дема. Тело несчастной он вывез в поле и сжег в стогу сена.

Спустя несколько месяцев он сам пришел в полицию и рассказал о случившимся. По словам мужчины, убитая начала сниться ему каждую ночь.

Сейчас выяснились остальные подробности жуткой истории. Оказалось, что сразу после убийства ранее судимый мужчина начал заметать следы. С телефона своей сожительницы он отправил ее сыну сообщение «Сынок, не беспокойся. Я работаю на юге. Бабушке не говори. Приехать не могу». Испуганный сын попытался позвонить матери, но телефон был недоступен.

После этого убийца бросился в бега. В соседнем населенном пункте он временно остановился в доме местного муллы. Там он помог священнику по хозяйству и уехал, оставив телефон убитой в подарок дочке хозяина дома.

Сыщикам пришлось проделать колоссальную работу. На месте пожара остались только обгоревшие человеческие останки - личность погибшей устанавливали по структуре ДНК.

В итоге мужчина получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судя по материалам дела, этот приговор его не устроил – сейчас подсудимый пытается его обжаловать.

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