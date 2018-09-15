В Башкирии бродяга стащил из гаража сало и съел

15 Сент. 13:47 2018-09-15T13:47:41+03:00

В Башкирии поймали бродягу, укравшего холодильник с едой

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В Мелеузе полицейские раскрыли кражу сала и тушенки из гаража местного жителя.

По данным пресс-службы МВД, пропажу съестных запасов заметил 63-летний хозяин гаража. Оказалось, что кто-то вытащил оттуда целый холодильник с едой – салом, копченным мясом и тушенкой. Вскоре он встретил соседа, который рассказал, что гараж ключами открыл некий «мужик». Тогда пенсионер вызвал полицейских

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 61-летнего мужчину без определенного места жительства. Вот только вернуть украденное бродяга не сможет – все продукты он успел съесть. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.