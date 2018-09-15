Уфимцы жалуются на огромные ямы в центре города

15 Сент. 13:33 2018-09-15T13:33:13+03:00

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Уфимцы недовольны огромными ямами, которые образовались прямо перед железнодорожным вокзалом.

Оказалось, что опасная зона появилась еще год назад – во время обильных дождей четвертого сентября 2017 года. Тогда водами размыло землю на склоне перед столичным вокзалом. Через полгода власти починили трамвайные пути, а вот про глубокие ямы неподалеку видимо «забыли».

- Зимой их засыпало снегом. Рабочие протянули тоненькую ленточку и воткнули веник в сугроб – вот и вся безопасность. Уже больше года прошло, а ямы так и не устранили, - возмущается автор сообщения в группе «БашДТП».