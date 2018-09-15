2018-09-15T13:33:13+03:00
Общество

Уфимцы жалуются на огромные ямы в центре города

Грунт на склоне попросту размыло дождем
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Уфимцы жалуются на огромные ямы у вокзалаУфимцы жалуются на огромные ямы у вокзала
Изменить размер текста:

Уфимцы недовольны огромными ямами, которые образовались прямо перед железнодорожным вокзалом.

Оказалось, что опасная зона появилась еще год назад – во время обильных дождей четвертого сентября 2017 года. Тогда водами размыло землю на склоне перед столичным вокзалом. Через полгода власти починили трамвайные пути, а вот про глубокие ямы неподалеку видимо «забыли».

- Зимой их засыпало снегом. Рабочие протянули тоненькую ленточку и воткнули веник в сугроб – вот и вся безопасность. Уже больше года прошло, а ямы так и не устранили, - возмущается автор сообщения в группе «БашДТП».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера