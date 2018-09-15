Один человек погиб после столкновения ВАЗ 2109 и автобуса с детьми в Башкирии

15 Сент. 12:41 2018-09-15T12:41:03+03:00

На трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ 2109 и автобус ЛиАЗ

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В Белорецком районе Башкирии ВАЗ 2109 столкнулся с автобусом, который перевозил детей.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что ДТП произошло на 247 километре дороги Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным, авария произошла в 10:30 утра по уфимскому времени. 34-летняя женщина за рулем легковушки по какой-то причине выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с автобусом ЛиАЗ, в котором находились дети. Уже после удара «девятку» выбросило на встречную полосу.

36-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии. Женщина, управлявшая ВАЗ 2109 сейчас находится в больнице. Никто из находящихся в автобусе не пострадал.