2018-09-15T12:29:44+03:00
Общество

Уфимцам спишут пени по долгам за ЖКХ

В мэрии рассказали о новой акции
Рустем АХУНОВ
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Уфимцам спишут пени по долгам за ЖХКУфимцам спишут пени по долгам за ЖХК
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Жители Уфы смогут избавиться от пени, начисленных по долгам за использование услуг ЖКХ.

В городской администрации рассказали, что акция «Осень без долгов» будет проходить в период с 1 сентября по 10 октября 2018 года. Суть заключается в том, что должникам будут прощать пени, которые «накапали» к сумме основного долга. Естественно, что должнику нужно полностью оплатить стоимость полученных коммунальных услуг. Только тогда пени отменят.

Более подробную информацию об акции «Осень без долгов» можно по телефону «горячей линии» «Единого расчетно-кассового центра» Уфы – 8-800-775-776-1. Звонок по всей России бесплатный.

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