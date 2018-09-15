2018-09-15T11:47:50+03:00
Политика

Ирек Ялалов может покинуть пост мэра Уфы до конца сентября

Депутаты Уфы определятся с новой кандидатурой
Рустем АХУНОВ
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Ирек Ялалов может покинуть пост мэра Уфы до сентябряИрек Ялалов может покинуть пост мэра Уфы до сентября
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Мэр Уфы Ирек Ялалов в скором времени может покинуть свой пост, сообщает «Ъ – Уфа».

По данным источника издания, Ирек Ишмухаметович покинет свой пост до конца сентября. По словам информированного лица, вопрос о выборе нового главы администрации будет вынесен на голосование депутатов Уфы 27 сентября.

Информация весьма логична – 22 сентября пройдет большая конференция «единоросов», на которой представители партии власти озвучит списки депутатов, которые решили оставить себе мандаты. Весьма вероятно, что Ирек Ялалов захочет сменить кресло мэра на место в Курултае Башкирии. Кроме этого, Ялалова, как «крепкого хозяйственника» и эксперта в области ЖКХ могут забрать на федеральное повышение.

Впрочем, никакого официального подтверждения информации об уходе Ялалова со своего поста пока нет.

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