2018-09-15T11:22:26+03:00
Происшествия

В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Chevrolet» и «Лада», есть погибший

Авария случилась в Дуванском районе
Рустем АХУНОВ
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На трассе в Башкирии столкнулись «Chevrolet» и ВАЗ 2110На трассе в Башкирии столкнулись «Chevrolet» и ВАЗ 2110
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В Дуванском районе Башкирии в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб 39-летний мужчина.

В ГИБДД республики сообщили, что авария произошла на 72 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ 2110 из Дуванского района выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Chevrolet».

К несчастью, жертв избежать не удалось. В аварии погиб 39-летний пассажир отечественного автомобиля. Водителей и остальных пассажиров автомобилей с травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

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