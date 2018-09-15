2018-09-15T18:05:01+03:00
Политика

Башкирии выделят 15 миллиардов рублей на улучшение демографии

Средства потратят на улучшение условий жизни
Рустем АХУНОВ
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Башкирия получит 15 миллиардов рублей на улучшение социально-экономических показателейБашкирия получит 15 миллиардов рублей на улучшение социально-экономических показателей
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Руководство республики получит дополнительные 15 миллиардов рублей на улучшение социально-экономического положения.

Идею обсудили в рамках заседания стратегического комитета республики. Глава Башкирии Рустэм Хамитов уже подготовил документ с планом. Программа улучшения социально-экономического положения Башкирии включает более 150 мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, развитие трудовых отношений, повышения эффективности использования госимущества, формирование положительного инвестиционного климата и другие.

Для реализации проектов республика планирует получить дополнительные 15 миллиардов рублей.

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