2018-09-15T15:51:54+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Уфой столкнулись три машины

От удара одна из них легла на бок
Эльвина АПАРИНА
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На трассе под Уфой столкнулись три машиныНа трассе под Уфой столкнулись три машиныФото: Эльвина АПАРИНА
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Ранним утром 14 сентября на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск произошла серьёзная авария - столкнулись три машины.

Близ посёлка Улу-Теляк Иглинского района столкнулись три автомобиля: «Фольксваген Джетта», «Лада Гранта» и мини-грузовик «Киа». От сильно удара «Киа» легла на бок прямо на полосе для движения.

Пока неизвестно, как именно произошло ДТП. По всей видимости, один из водителей не справился с управлением на скользской дороге. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым придётся выяснить все подробности.

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