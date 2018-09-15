В Уфе столкнулись сразу шесть автомобилей

15 Сент. 09:25 2018-09-15T09:25:07+03:00

В Уфе столкнулись шесть автомобилей

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В ночь с пятницы на субботу в уфимском микрорайоне Сипайлово столкнулись шесть автомобилей.

Видеозапись появилась в автомобильном сообществе «БашДТП». По всей видимости, масштабное ДТП случилось рядом с одним из крупных торговых комплексов.

От мощного удара автомобили участников ДТП раскидало по проезжей части. Одному из водителей повезло меньше – его машину выкинуло за пределы дороги, и она пробила металлическое ограждение. Пока неизвестно, из-за чего могла произойти такая массовая авария.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности происшествия и степень каждого участника ДТП.