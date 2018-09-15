У 89-летней уфимки рухнул потолок в квартире

15 Сент. 09:55 2018-09-15T09:55:18+03:00

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В квартире у 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Уфы рухнул потолок, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По данным журналистов, инцидент произошел в одной из квартир по улице Рыбакова, что в уфимской Черниковке. Известно, что дом, в котором произошел инцидент построили еще в 40-ых годах прошлого века. Логично, что здание требовало капитального ремонта.

Потолок рухнул еще 12 сентября. На место прибыли сотрудники ЖЭУ. Они обнаружили, что потолочная балка здания прогнила и опасно шатается.

- Попросили провести экспертизу, хоть она и платная. Другого жилья у ветерана, проживающего со своим 63-летним сыном, нет. Заключения экспертизы она будет ждать в своей квартире, - сообщают журналисты телеканала.