2018-09-15T07:43:59+03:00
Происшествия

В Башкирии пропал 29-летний Александр Бахметов

Последний раз молодого мужчину видели в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке разыскивают 29-летнего Александра БахметоваВ Стерлитамаке разыскивают 29-летнего Александра Бахметова
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В Стерлитамаке без вести пропал 29-летний Александр Бахметов.

Известно, что 29-летний мужчина исчез еще 13 сентября. Александр вышел из дома по улице Стадионная, в Стерлитамаке и отправился менять паспорт. После этого молодого мужчину никто так и не видел.

- Домой он не вернулся, а до паспортного стола не дошел. Мы начали беспокоиться, - написал в соцсетях родственник пропавшего.

Если вы узнали пропавшего мужчину, пожалуйста, позвоните или напишите родным Александра Бахметова по телефонам 8-999-62-29-620 или 8-987-588-97-82. Мужчину ждут дома.

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