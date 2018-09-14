2018-09-14T18:59:08+03:00
Происшествия

В Башкирии мусоровоз задавил двухлетнюю девочку

Ребенок скончался в карете скорой помощи по пути в больницу
Яна Базекина
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Фото: gibdd102.ruФото: gibdd102.ru
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Сегодня, около 18.30, в Дюртюлинском районе республики произошла трагедия. В селе Куккуяново водитель бортовой «Газели», вывозящей мусор со дворов, не заметил играющую рядом с машиной маленькую девочку и наехал на нее. От полученных травм 2,5-летний ребенок скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. До сих пор неясно, почему малышка играла без присмотра родителей, в опасной близости от многотонного мусоровоза.

- На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

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