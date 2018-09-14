Почти лето: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 14 сентября

14 Сент. 20:09 2018-09-14T20:09:01+03:00

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В Башкирии, похоже, наступило полноценное бабье лето: уже третий день солнечно и жарко, что хочется забыть про сентябрь на дворе. Завтра, 15 сентября в республике ожидаются небольшие дожди, а отдельные районы ночью и утром затянет туманом. Ветер не сможет определиться с направлением, но и в штормовой не перерастет.

Ночью в республике, конечно, будет свежо: всего +6; +11 градусов, а в северных и горных районах и вовсе опустится до +1, зато уже днем воздух прогреется до почти летних +19; +24 градусов.

В Уфе также ожидается малооблачная погода и слабый ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит всего +7; +9 градусов, но уже днем потеплеет до +20. Так что наслаждайтесь последними деньками, ведь начиная со следующей недели, если верить синоптикам, в Башкирию придут заморозки.