В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 49-летнего Мустафу Байрамгулова

14 Сент. 19:34 2018-09-14T19:34:28+03:00

Мужчина целую неделю не выходит на связь с родными

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Родные и близкие 49-летнего Мустафы Байрамгулова бьют тревогу: неделю назад, 7 сентября, он ушел из дома в магазин и до сих пор не вернулся. Родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже и распространили ориентировки в социальных сетях.

По словам родных, мужчина проживает в деревне Булатово, что в Абзелиловском районе Башкирии. 7 сентября он поехал на заработки в Уфу. Последний раз его видели 8 сентября в районе Черниковка.

В день пропажи Мустафа Байрамгулов был одет в спортивные брюки, черную футболку, коричневую кожаную куртку и черные кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего, либо обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 89674516753.